Хабиб Нурмагомедов: Дагестан богат ресурсами, но мы живем очень бедно

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов заявил, что жители Дагестана живут бедно, хотя республика богата ресурсами - локациями, людьми, землей, солнечными днями для сельского хозяйства.



Он также подчеркнул, что в регионе есть море, горы и лес. "Я не знаю, знаете ли вы, но почти вся западная часть России питается электроэнергией, которая добывается в Дагестане. У нас одна из самых больших ГЭС. Дагестан - очень богатый регион, но социально мы живем очень бедно", - посетовал боец.

Хабиб также рассказал, что зарплата его сестры, которая работает учительницей английского, составляет всего 11 тыс рублей. "Я забрал ее, потому что считаю это неправильным, что она работает за 11 тыс рублей в месяц, когда у нее своих трое детей", - цитирует его Чемпионат.com.

Напомним, 24 октября 2020 года на турнире UFC 254 в Абу-Даби Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легкой весовой категории (до 70,3 кг), победив американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде. После боя Хабиб объявил, что завершает карьеру бойца. На профессиональном уровне он одержал 29 побед в 29 поединках. В конце марта президент UFC Дана Уайт подтвердил, что Хабиб Нурмагомедов официально завершил спортивную карьеру.