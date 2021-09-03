Разбушевавшийся шторм расправился с частью набережной в Сочи

В Сочи под напором шторма сегодня рухнула опорная стена пляжной территории поселка Лоо, - сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

"По окончанию шторма будет проведена оценка ущерба и требуемых работ по восстановлению опорной стены и прогулочной зоны. Восстановление будет произведено силами пользователя пляжа совместно с владельцами эллингов", - рассказал сотрудник пресс-службы, передает "Интерфакс".

"Сегодня погода в Сочи стабилизировалась, однако пляжи Сочи остаются закрытыми в связи с трехбалльным штормом", - добавил собеседник агентства.

Отметим, что сильные штормовые волны уже второй раз за полтора месяца смывают берег в Лоо и уносят стоящие на нем конструкции.