17 лет со дня трагедии в Беслане

Сегодня в России проходят траурные мероприятия в память о трагических событиях в школе №1 города Беслана. Нападение произошло 1 сентября во время торжественной линейки, посвященной Дню знаний. Почти 3 дня боевики удерживали свыше тысячи заложников без еды и воды в здании школы. 3 сентября, после того как в 13:05 в школе раздались взрывы, сотрудники ФСБ начали штурм здания. В результате теракта погибли 333 человека, 186 из которых - дети.