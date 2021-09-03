Еще два участника Отечественной войны получили высокотехнологичные протезы в Азербайджане (ФОТО)

Еще два участника Отечественной войны Азербайджана получили высокотехнологичные протезы, такое сообщение распространило сегодня министерство труда и социальной защиты населения.

В нем говорится, что речь идет об Абдулле Абдуллаеве из Мингячевира и жителе Газахского района Аббасе Юсифове.

Первый был тяжело ранен во время боев в Агдамском районе, он потерял обе ноги. По распоряжению главы государства Абдллаев награжден медалями "Отважный боец" и За освобождение Агдама".

Юсифов получил тяжелые раны в боях в направлении Суговушана и села Талыш, он остался без левой ноги. РаспоряжениямиИльхама Алиева он также награжден медалями "За службу Отечеству" III степени и "За освобождение Суговушана".

На данный момент министерство труда и соцзащиты населения обеспечило высокотехнологичными протезами более 140 человек, процесс продолжается.