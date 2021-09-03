Стало известно, какая категория граждан Грузии чаще других прививается от COVID-19

Лидером по количеству прививок от коронавируса COVID-19 в Грузии является молодежь. Об этом заявила министр здравоохранения Грузии Екатерины Тикарадзе.

Она подчеркнула, что в возрастной группе спрос на вакцинацию по-прежнему остается низким.

По словам главы Минздрава, если ситуация не изменится, клиники вновь будут перегружены и показатель летальности останется высоким.

"Прослеживается, что летальность высока среди тех, кому за 60 лет. Эти данные дают нам основания интенсивно призывать наших граждан старше 60 лет к вакцинации. Среди мужчин критический возраст обозначился в пределах 70-79 лет, а в женщинах – 80-90 лет", - поведала Тикарадзе.

По данным Минздрава Грузии, с начала пандемии в стране зарегистрированы 559 943 случая заражения коронавирусом. Справились с болезнью 506 486 человек, умерли – 7649.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 219 млн, из них более 4,5 млн человек скончались.