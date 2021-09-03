На Каспии сел на мель теплоход, шедший в Баку из Астрахани

Сегодня в северной части Каспийского моря, на 158 км Волго-Каспийского морского судоходного канала, сел на мель теплоход "ВФ Танкер-7", - сообщает Главное управление МЧС по Астраханской области.

Теплоход следовал по маршруту порт Астрахань - Баку, его судовой экипаж составляет 12 человек.

"Пострадавших нет, запас еды (воды) на 14 суток, корпус судна не поврежден, акватория не загрязнена", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Движение судов по каналу не приостанавливалось, - также отметили в МЧС региона.