В Ташкенте двое мужчин напали ночью на полицейских

Двое мужчин атаковали сотрудников правоохранительных органов в Ташкенте во время ночного патрулирования. Об этом сообщили в ГУВД.

Случай произошел 28 августа рядом с автобусным парком в Янгихаетском районе.

Cтражи правопорядка подошли к мужчинам, вызвавшим у них подозрение своим поведением. Правоохранители уведомили их о том, что нахождение в общественных местах без маски является административным правонарушением. После этого, с целью установления их личностей, они попросили мужчин проследовать в отдел внутренних дел УКД ОВД района, однако те отреагировали на просьбу негативно.

В частности, один из них ударил правоохранителя в область носа, нанеся ему телесные повреждения. В результате мужчин задержали сотрудники ОВД, подоспевшие на подмогу.

По данному факту возбуждено уголовное дело, передает Podrobno.uz.