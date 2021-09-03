Иванишвили больше не является финансистом "Грузинской мечты"

Миллиардер и создатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили больше не финансирует партию после ухода из политики, заявил глава правительства Ираклий Гарибашвили.

"Господин Бидзина Иванишвили несколько месяцев назад принял решение и ушел из политики. Конечно же это автоматически означает, что он прекращает финансировать "Грузинскую мечту". Наши пожертвования абсолютно прозрачны. Вы можете взять этот список и изучить его", - приводит слова Гарибашвили "Спутник-Грузия".

Напомним, что Бидзина Иванишвили объявил о своем уходе из политики в начале текущего года, отметив, что выполнил свою миссию в партии.