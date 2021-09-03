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Медведев оценил сферу безопасности в Карачаево-Черкесии

Медведев оценил сферу безопасности в Карачаево-Черкесии

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил мнение, что ситуация в сфере безопасности в Карачаево-Черкесии изменилась в лучшую сторону и носит предсказуемый характер. Об этом он сообщил на встрече с главой республики Рашидом Темрезовым.

Медведев уточнил, что сравнивает ситуацию не только с 90-ми годами, но даже и с нулевыми. "Сейчас все гораздо спокойнее, предсказуемый характер носит в целом ситуация", - сказал он.

Также замглавы Совбеза обратил внимание на динамичное развитие бизнеса в регионе, реализацию ряда крупных проектов, в том числе туристических.

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Вестник Кавказа

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