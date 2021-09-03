Талибы определились с датой формирования нового правительства

Запрещенное в России движение "Талибан" сформирует новое правительство 4 сентября, сообщает газета The Times of India со ссылкой на представителя талибов Забуиллу Муджахида.

Издание отмечает, что, по данным ряда источников, председателя нового правительства будет мулла Абдул Гани Барадар.

Напомним, что ранее СМИ сообщали о первых назначениях талибов. Как сообщал телеканал Tolo News, верховным руководителем государства станет лидер движения Хайбатулла Ахундзада.