Минздрав заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в Грузии

Министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе заявила, что ситуация с коронавирусом COVID-19 в стране немного стабилизировалась.

В то же время она подчеркнула, что уровень смертности растет, добавив, что этого следовало ожидать, поскольку пик смертности отстает от пика новых случаев на 2-3 недели.

Глава Минздрава также указала на то, что при необходимости будет усилено участие клинической группы, чтобы лучше управлять тяжелыми пациентами и улучшить показатель смертности от коронавируса. "Нам необходимо усилить участие клинической группы. При необходимости, если клиницисты сочтут это необходимым, мы должны пересмотреть существующий протокол лечения критических пациентов", - цитирует ее "Грузия Online".

Кроме того, Тикарадзе похвалила реаниматологов за небольшой уровень смертности от COVID-19.

По данным Минздрава Грузии, с начала пандемии в стране зарегистрированы 559 943 случая заражения коронавирусом. Справились с болезнью 506 486 человек, умерли – 7649.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 219 млн, из них более 4,5 млн человек скончались.