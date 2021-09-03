Сильный ветер не спешит покидать Грузию

Национальное агентство окружающей среды сообщило о том, что сильный ветер в Грузии сохранится до утра субботы, 4 сентября.

"4 сентября погода прояснится, и до 8 сентября небольшие дожди ожидаются в отдельных районах. Температура воздуха поднимется до +22, +27 градусов тепла. В ночные часы температура воздуха упадет", - говорится в сообщении, опубликованном в Facebook.

"До 8 сентября в некоторых местах ожидается дождь, возможен и град. Температура воздуха в дневное время составит +23, +28 градусов тепла", - также отмечено в сообщении.

В Тбилиси до утра 4 сентября будет дуть сильный ветер северо-западного направления. Температура воздуха упадет до +13, +15 градусов тепла, возможны кратковременные дожди.