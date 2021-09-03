В Казахстане непривитых работников отстранят от деятельности

Главный государственный санврач Казахстана Ерлан Киясов подписал постановление о запрете очной работы невакцинированных сотрудников. Ограничение вступит в силу с 6 сентября.

Исключение составят те, у кого постоянный медотвод от вакцинации, и те, кто переболел коронавирусом в течение последних 3-х месяцев.

Отмечается, что новое ограничение коснется центров обслуживания населения, отделений "Казпочты", банков, объектов финансового рынка, страховых компаний, агентств недвижимости и рекламных агентств, пунктов обмена валюты, ломбардов, учебных заведений, медучреждений, а также торговых предприятий.

Стоит добавить, что для невакцинированных работников введут обязательное еженедельное ПЦР-тестирование.