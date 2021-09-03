Жительницы Кабула устроили митинг за сохранение своих прав

Митинг за сохранение прав женщин и их участие в правительстве Афганистана прошел в Кабуле, сообщает член группы протестующих Ялда Самади.

Отмечается, что женщины, которые принимали участие в акции протеста, являются представителями разных сфер и работают в различных областях, сообщает РИА Новости.

"Образование, работа, свобода – на пути к процветанию", - скандировали митингующие, призывая к уважению их прав на образование, труд и свободу слова.