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Больницам Северной Осетии кислорода хватит на пять дней

Больницам Северной Осетии кислорода хватит на пять дней

Больницы Северной Осетии отчитались об обеспеченности медицинским кислородом в среднем на пять дней, сообщила руководитель управления Росздравнадзора по Северной Осетии Ольга Давыдова.

По ее словам, доставка кислорода в республику из других регионов производилась шесть раз в неделю. Помимо этого, в настоящее время решается вопрос строительства собственных кислородных станций на базе лечебных учреждений и приобретения цистерны для перевозки жидкого кислорода.

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Вестник Кавказа

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