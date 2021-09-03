Больницам Северной Осетии кислорода хватит на пять дней

Больницы Северной Осетии отчитались об обеспеченности медицинским кислородом в среднем на пять дней, сообщила руководитель управления Росздравнадзора по Северной Осетии Ольга Давыдова.

По ее словам, доставка кислорода в республику из других регионов производилась шесть раз в неделю. Помимо этого, в настоящее время решается вопрос строительства собственных кислородных станций на базе лечебных учреждений и приобретения цистерны для перевозки жидкого кислорода.