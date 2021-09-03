Иностранным студентам разрешат въехать в Казахстан для продолжения обучения

Иностранные студенты из шести государств смогут вернуться на учебу в Казахстан, говорится в новом постановлении главного санврача республики.

Въезд в Казахстан разрешили студентам из Венгрии, Таиланда, Монголии, Грузии, Киргизии и Молдовы.

Отмечается, что студенты вышеперечисленнх стран смогут приехать в республику при наличии справки о вакцинации, а также

отрицательного теста на коронавирус, с момента получения которого прошло не более 3 дней.

Документ вступит в силу с 6 сентября 2021 года.