В Южном федеральном университете проходит конференция "Современные вызовы и угрозы. Анализ событий в Центральной Азии"

В пятницу, 3 сентября, проходит конференция, приуроченная ко Дню Солидарности в борьбе с терроризмом - "Современные вызовы и угрозы. Анализ событий в Центральной Азии".

Мероприятие организовано Южным федеральным университетом на базе Центра сопровождения иностранных обучающихся. Партнеры проекта - Российский совет по международным делам, Российская ближневосточная ассоциация, Российский университет дружбы народов, Национальный центр информационного противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети Интернет и другие.

С приветственными словами к участникам конференции обратятся руководитель Центра сопровождения иностранных обучающихся Виктор Шумейко, проректор по воспитательной работе и реализации молодежных программ Яков Асланов, представитель министерства иностранных дел России в Ростове-на-Дону.

В рамках мероприятия участники обсудят влияние событий в Афганистане на страны Ближнего Востока, роль Турции в постамериканском Афганистане, перспективы сотрудничества России и Ирана в сфере безопасности, современный радикализм, а также вопросы информационного воздействия террористических групп в социальных сетях.

С докладами выступят преподаватель департамента зарубежного регионоведения НИУ ВШЭ Мурад Садыгзаде, эксперт Российского совета по международным делам Камран Гасанов, эксперт международного дискуссионного клуба Валдай, специалист по УМР ШБиМК МГИМО МИД России Фархад Ибрагимов, независимый эксперт по Ближнему Востоку Дмитрий Дыкань, эксперт Национального центра информационного противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети Интернет Сергей Венцель, эксперт Национального центра информационного противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети Интернет Александр Саенко.

В завершение конференции состоится обсуждение докладов и подведение итогов.