Зеленский пообещал бизнесменам в США выгодные условия для инвестиций

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече в Сан-Франциско заверил ведущих инвесторов и венчурные фонды, что украинская сторона предоставит выгодные условия для инвестиций в цифровую индустрию. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе его офиса.

"Владимир Зеленский заверил, что Украина будет максимально способствовать иностранным и украинским инвесторам. Специальный правовой режим направлен на создание в нашей стране компаний с капитализацией более $100 млн, которые будут резидентами Украины", - сказано в сообщении.

Глава государства также подчеркнул, что Украина готова учитывать пожелания инвесторов и идти навстречу. По его словам, страна является очень гибкой с точки зрения изменения законодательства и будет способствовать инвестициям."Украина открыта для инвестиций в IT-сектор в сотрудничестве с американским бизнесом", - цитирует Зеленского ТАСС.