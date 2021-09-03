Евросоюз будет принимать афганских беженцев в индивидуальном порядке

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что предоставление убежища в Евросоюзе беженцам из Афганистана будет осуществляться в индивидуальном порядке.

Он подчеркнул, что сегодня эвакуация из Афганистана все еще нужна людям, подвергавшимся риску, и людям, которые работали с ЕС и способствовали демократизации Афганистана. "Отдельные страны - члены ЕС будут на добровольной основе принимать решения по конкретным лицам, подвергающимся риску, которым они готовы предоставить убежище", - цитирует главу европейской дипломатии ТАСС.

Напомним, 30 августа США завершили как эвакуацию гражданских лиц из Кабула, так и свою военную миссию в Афганистане. О решении свернуть операцию в этой стране президент США Джо Байден объявил в середине апреля 2021 года. После этого в Афганистане возобновились интенсивные бои между правительственными войсками и боевиками радикального движения "Талибан" (запрещено в России). 15 августа талибы окончательно установили контроль над Афганистаном, захватив практически без боя столицу Кабул. В связи со сложившейся ситуацией президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну.