Двое детей погибли, выпав из окна в Алматы

Двое детей стали жертвами невнимательности взрослых, трагедия произошла в Алматы. В акимате города уточнили, что дети выпали из окна многоэтажки.

"Соболезную родителям в связи с гибелью детей 3 и 5 лет в Наурызбайском районе. По предварительным данным, это произошло в результате несчастного случая", - говорится в телеграмме с соболезнованиями акима Алматы Бакытжана Сагинтаева.

Он также сообщил о том, что по факту ведется расследование, все обстоятельства дела находятся на личном контроле у градоначальника.

По информации местных СМИ, несчастный случай произошел в микрорайоне Шугыла, передает Sputnik Казахстан.