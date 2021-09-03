В Москве почтили память жертв теракта в Беслане

Траурные мероприятия в память о жертвах террористического акта в школе №1 города Беслана прошли в Москве, сообщили "Интерфаксу" в постпредстве Северной Осетии при президенте России.

"На площади перед Храмом Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках собрались сотни людей, чтобы возложить цветы, воду и игрушки к памятнику жертвам террористического акта. Настоятель Аланского подворья Вячеслав Джейранов отслужил панихиду по погибшим", - сказал собеседник.

Ровно в 13:05 по московскому времени в небо выпустили 334 белых шара за каждого погибшего.

В ходе траурной церемонии полпред РСО-Алания Борис Джанаев подчеркнул, что первый отрезок сентября является тяжелым временем, когда по всей России вспоминают трагические события в Беслане. На траурные мероприятия в Москве каждый год приходят журналисты, видные деятели культуры и политики, а также просто неравнодушные граждане.

"Бесланский теракт - боль всей страны, всего мира, которую разделили с жителями Осетии граждане всех стран. Именно она стала трагическим поводом для учреждения в России Дня солидарности в борьбе с терроризмом. Сегодня 17-я годовщина, но это тот случай, когда время не лечит. Помнить и чтить - это то, что нам остается, что мы обязаны делать для того, чтобы уберечь наших детей, чтобы над ними всегда было ясное и мирное небо. Спасибо всем, кто каждый год в эти дни рядом и в Осетии, и здесь, в Москве", - отметил Джанаев.

Как отметила в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова, боль Бесланской трагедии не угасла и по сей день. "17 лет прошло, а до сих пор текут слезы. Мы помним этот страшный день. Не первый год 3 сентября начинается в Москве с того, что мы идем на Николо-Архангельское кладбище и возлагаем цветы к могилам бойцов, которые погибли за наших детей", - рассказала она.

"Знаю, что и сегодня есть те, кто защитит наших детей в случае, если вдруг нагрянет беда. Войны отгремели много лет назад, но, к сожалению, угроза терроризма заставляет быть в тонусе до сих пор", - добавила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка.

"Сегодня, вспоминая эту трагедию, я считаю, что важно не просто хранить ее в памяти, но и делать все, чтобы она больше не повторилась. Отголоски этих преступлений еще слышны на территории земного шара, и хочется, чтобы не только здесь, в России, а по всему миру были мобилизованы силы, которые защитят наших детей от этого ужаса", - заключила Анна Кузнецова.