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В Панджшере сообщили о ликвидации 450 талибов

В Панджшере сообщили о ликвидации 450 талибов

Представитель сил сопротивления Афганистана в провинции Панджер Фахим Дашти заявил на своей странице в Twitter, что ночью уничтожено 450 и взято в плен 130 талибов (движение запрещено в РФ).

"В результате нападения прошлой ночью восемь тысяч талибов вместе с 350 внедорожниками после четырехчасового столкновения были отброшены и попали в засаду. Они понесли серьезные потери. 450 террористов были ликвидированы, 130 человек захвачены", - написал он.

Дашти подчеркнул, что сопротивленцы приближаются к провинциям Бадахшан, Каписа и Баглан.

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