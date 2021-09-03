Талибы заявили о скором взятии Панджшера

Запрещенное в России движение "Талибан" планирует занять неподконтрольную провинцию Панджшер, "в ближайшие дни", сообщил представитель талибов Билал Карими.

"Бои в Панджшере идут, и бойцы исламского эмирата зашли уже во множество районов Панджшера. Мы полагаем, что в ближайшие дни мы возьмем контроль над провинцией. Мы не можем сказать, сколько дней, но это ближайшие дни", - приводит его слова РИА Новости.

Член талибов отметил, что боевые действия возобновляются и утихают периодически. "Бои идут на всех направлениях, и моджахеды эмирата движутся к центру Панджшера. Стратегический район, который сейчас под нашим контролем, - это Хавак", сказал Карими, добавив, что около 20% провинции находится под контролем талибов.