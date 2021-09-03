Посол России опроверг будущие поставки оружия в Афганистан
Посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что российская сторона не планирует поставлять оружие новым властям Афганистана
"Нет, об этом речи нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее сообщалось, что Россия может направить в Афганистан только гуманитарную помощь.
Президент России Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума заявлял о том, что в Афганистане произошла гуманитарная катастрофа после вывода из страны войск США.
Вестник Кавказа
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