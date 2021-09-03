Доверчивость стоила миллиона жительнице Старополья

Жительница Изобильненского городского округа обратилась к правоохранителям с заявлением о том, что стала жертвой мошенничества.

По ее словам, ей позвонил неизвестный мужчина, представился сотрудником финансового учреждения и сообщил, что на ее имя пытаются оформить кредит. Для предотвращения преступления он потребовал у нее взять еще один кредит якобы для закрытия уже существующего. Доверчивая собеседница выполнила все инструкции злоумышленника.

Несколькими переводами она отдала звонившим один миллион рублей, а когда поняла, что стала жертвой мошенничества, обратилась к правоохранителям. По факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время личность мошенника устанавливается.