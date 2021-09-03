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В Карачаево-Черкессии выпал снег

В Карачаево-Черкессии выпал снег

В горах КЧР пошел первый снег. Фотографии и видеозаписи природного явления распространились в социальных сетях.

Некоторые пользователи отмечают, что ранняя зима поспособствует скорому открытию курорта Домбай. Другие уверяют, что погода в горной части региона непредсказуема, и снег в сентябре является нормальным явлением.

Местные жители также отметили похолодание в равнинной части. Так, в Черкесске ночью прогнозируется температура около 8 градусов тепла.

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