В Карачаево-Черкессии выпал снег

В горах КЧР пошел первый снег. Фотографии и видеозаписи природного явления распространились в социальных сетях.

Некоторые пользователи отмечают, что ранняя зима поспособствует скорому открытию курорта Домбай. Другие уверяют, что погода в горной части региона непредсказуема, и снег в сентябре является нормальным явлением.

Местные жители также отметили похолодание в равнинной части. Так, в Черкесске ночью прогнозируется температура около 8 градусов тепла.