В Анапе вновь запретили купаться в море

Купание на анапских пляжах запрещено из-за ухудшения погодных условий, сообщает пресс-служба администрации города.

Отмечается, что это уже второй запрет на купание в городе за 8 дней. Ранее в краевом Роспотребнадзоре заявили, что вода в Анапе и Новороссийске не соответствует гигиеническим нормам. Также подчеркивалось, что местное руководство было уведомлено об ограничениях. В четверг оперштаб снял запрет после проведенной экспертизы воды.

"В связи со штормом на море и сильным донным течением купание на всех пляжах Анапы запрещено", - сказано в сообщении.

Тем временем в интернете распространился ролик, как в результате шторма на городской пляж выкинуло мертвых медуз.