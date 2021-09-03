Российская ”зерновая дипломатия” дает всходы

Экспорт продуктов питания приносит долгожданные доллары экономике России, пострадавшей от санкций, при этом глобальное присутствие Москвы расширяется, пишет Financial Times.

Советский Союз был нетто-импортером зерна, но в1990-х этому сектору не уделялось должного внимания: субсидии для производителей не выделялись и страна серьезно зависела от импорта. В 2004 году Владимир Путин инициировал государственную программу развития сельского хозяйства посредством национальных проектов, направленных на стимулирование инвестиций и развитие производства. Была поставлена цель по достижению 80-95% самообеспеченности ключевыми продуктами, включая зерно. Десять лет спустя была представлена зерновая хартия для повышения прозрачности рынка. ”Крупные игроки и государство договорились вывести рынок из тени для всеобщего блага. Эффект был положительным, - говорит аналитик Газпромбанка Дарья Снитко. - Таким образом была открыта возможность для экспорта”.

Удешевлению экспорта помогла девальвация рубля, вызванная американскими и европейскими санкциями, введенными против Москвы в 2014 году. Противодействие санкциям, включающее запрет на импорт большей части продуктов питания с Запада, еще больше стимулировал отечественных производителей. Вскоре после этого самая большая страна в мире по площади стала крупнейшим экспортером пшеницы, впервые обогнав США и Канаду в 2017 году. ”Мы номер один, - заявил Путин на одной из пресс-конференций. - Мы обошли США и Канаду”.

Зерно, особенно пшеница, стало ценным источником иностранного капитала для экономики, пострадавшей от санкций. В настоящий момент Россия постепенно завоевывает Евразию, Африку и Латинскую Америку в качестве экспортера сельскохозяйственной продукции, стремясь уменьшить свою зависимость от нефти, найти новые рынки и расширить свой глобальный дипломатический охват.

Сделка по сокращению добычи нефти в рамках ОПЕК в 2016 году стала компромиссом между Россией и Саудовской Аравией. Эр-Рияду нужна была более высокая цена на ресурс, чем России, чтобы сбалансировать свой бюджет, говорит Мадина Хрусталёва, аналитик компании TS Lombard, занимающейся инвестиционными исследованиями. Поэтому Москва пошла на компромисс, сократив добычу и подняв цены на нефть больше, чем хотела. Россия согласилась сотрудничать, и взамен Саудовская Аравия открыла свой огромный рынок для курицы и зерна.

Недавно Эр-Рияд также ослабил требования к качеству импортируемой пшеницы, открыв двери для российского экспорта. По данным Русагротранса, лидера России в области железнодорожных перевозок зерна, сейчас Саудовская Аравия импортирует 10% зерна из России, в основном ячменя.

Крупными покупателями российской сельскохозяйственной продукции стали также Китай и Вьетнам. В прошлом году РФ утроила свой экспорт говядины и вдвое увеличила экспорт свинины, как в тоннах, так и в долларовой выручке в годовом исчислении. Половина говядины была отправлена в КНР, после того как страна в прошлом году открыла свой рынок для российских производителей крупного рогатого скота. Вьетнам, который начал импортировать российскую свинину в конце 2019 года, в стал вторым по величине импортером российского мяса в мире.

Эксперты отрасли считают, что экспорт зерна и мяса расширил присутствие России в развивающихся странах, особенно в тех, которые находятся по соседству или достаточно близко, чтобы не было проблем с логистикой. По подсчетам ООН, к 2050 году миру нужно будет производить на 40% больше продуктов питания, чтобы обеспечивать растущее мировое население, численность которого, как ожидается, возрастет на два миллиарда человек в течение следующих 30 лет.

”Нам предначертан определенный рост и успех в пищевой промышленности, - уверен Олег Рогачев, член совета директоров Русагротранса. - Это выгодный сектор, учитывая наше геополитическое положение. Большинство наших потребителей, испытывающих нехватку продуктов питания, расположены недалеко. Это вся Африка, Ближний Восток, страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Дальний Восток. Самый короткий и простой способ удовлетворить их потребности - это поставки из России”.

Не только нефть и автоматы Калашникова

Россия производит достаточно нефти, чтобы удовлетворить 10% мирового спроса, и в 1990-х годах, после распада Советского Союза, она использовала свои нефтяные деньги для импорта большей части продовольствия. Однако сейчас Россия практически самодостаточна во всем, от зерна до сыра. И, согласно данным Русагротранса, составленным на основе статистики Министерства сельского хозяйства США, на долю России приходится треть импорта злаков в странах Ближнего Востока и Африки и 10% импорта злаков в Азии. Россия обеспечивает примерно пятую часть общего спроса на зерно в мире.

Производство сельскохозяйственной продукции в стране выросло почти на 50% с 1991 года. Экспорт за это время вырос более чем в три раза и превысил $ 30 млрд в прошлом году, увеличившись на 1/5 в денежном эквиваленте по сравнению с 2019 годом. Из всего сельскохозяйственного экспорта именно зерно остается основным источником иностранной валюты, при этом Египет и Турция являются крупнейшими покупателями.

Министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву было поручено к 2024 году добавить еще 50% к стоимости экспорта сельскохозяйственной продукции. Перед ним также поставлена цель увеличения производства зерновых до 140 млн тонн к 2025 году для обеспечения экспортных рынков. Ожидается, что временные экспортные квоты на зерно, вызванные нехваткой рабочей силы и плохой погодой, поражающей посевы, приведут к снижению объемов производства до 127 млн тонн в 2021 году, поэтому цели 2025 года достичь будет непросто.

Китай, с которым Москва сблизилась после ухудшения отношений с Западом и куда был построен крупный газопровод, рассматривается Россией как будущий большой продовольственный рынок, учитывая население, географическую близость, а также создание необходимой инфраструктуры, включая железные дороги, идущие на восток. Тем не менее на данный момент доля России на китайском рынке остается относительно небольшой из-за стандартов Китая на зерно, а импорт пшеницы в 2020 году фактически упал.

”Конечно, мы всегда рассчитываем на Китай. Это наш главный сосед и главный торговый партнер в целом, в том числе в сельском хозяйстве. Это самый интересный рынок, который мы хотим завоевать. Все основные производители конкурируют друг с другом за него”, - говорит Снитко из Газпромбанка, добавляя, что Австралия и Украина остаются серьезными конкурентами на китайском рынке.

Становясь лидером на мировом рынке зерна, Россия пытается найти баланс между обеспечением будущих рынков и направленностью внешней политики. На данный момент, говорит Хрусталёва, первое стремление превосходит второе. ”Для России в нынешней экономической ситуации важно получить доступ к внешним рынкам, а не пытаться добиться чего-то в международной политике с помощью поставок пшеницы”, - говорит она.

Некоторые наблюдатели считают, что доходы от зерна компенсируют часть потерь от падения добычи нефти. Тем не менее, согласно официальной статистике России, на сельское хозяйство в настоящее время приходится всего 4% валового внутреннего продукта страны по сравнению с 15% нефти и газа.

Доходы от нефти и газа по-прежнему составляют почти треть государственного бюджета, но недавняя ценовая волатильность нанесла удар по России и другим производителям. Глобальные торговые войны и переход к чистой энергии заставили Москву рассмотреть варианты сокращения своей зависимости от ископаемого топлива. В этом контексте продукты питания стали новым полезным инструментом ее дипломатии.

Москва видит возможность занять нишу в поставках продуктов питания в регионы с самым быстрым ростом населения, такие как Африка и Юго-Восточная Азия, где к 2050 году будет проживать большая часть двух новых миллиардов человек.

По словам исполнительного директора ”Фосагро”, одного из крупнейших производителей удобрений в России и Европе, Андрея Гурьева, Россия имеет все возможности для удовлетворения будущего спроса. ”У России есть земля, вода, порты, железные дороги: "Ни у одной другой страны нет такого серьезного потенциала. Даже если мы не выдержим конкуренции с ракетами и спутниками, наша сельскохозяйственная продукция будет пользоваться спросом во всем мире. Россия может предоставить планете не только нефть и автоматы Калашникова, но и зеленые пастбища, чистую воду и полезные продукты питания”.

Инвестиции

Инвесторов также привлекает долгосрочный потенциал. Джим Роджерс, который вместе с Джорджем Соросом был соучредителем Quantum Fund и в настоящее время активно продвигает интересы России и Китая, инвестировал в российские удобрения и сельское хозяйство через ”Фосагро” и считает, что этот сектор ждет грандиозный успех. ”Мои инвестиции уже прибыльны, но в будущем доходы еще больше возрастут, - говорит он. - Стоит только посмотреть на карту и становится понятно, что российское сельское хозяйство может доминировать во всем мире. У России есть все необходимое, чтобы снова стать великой аграрной державой или, безусловно, одной из них”.

Роджерс говорит, что инвестировать его побудило изменение отношения руководства: ”Это не разовая акция. Что-то произошло в Кремле за последнее десятилетие, и дело не в одном человеке. Произошли значительные перемены”.

У России появилось преимущество, когда экономические и климатические условия осложнили деятельность нескольких ее основных конкурентов. Для производителей зерна в США в 2019 году был один из худших сезонов из-за низкой маржи и торговой войны с Китаем. Ряд компаний, которые ранее полагались на государственную поддержку, обанкротились из-за падения цен. По данным Министерства сельского хозяйства США, производство пшеницы также упало. Лесные пожары в Австралии уничтожили посевы, и Министерство сельского хозяйства США ожидает, что экспорт пшеницы упадет на 17% в годовом исчислении в сезоне 2021-2022 годов.

В России изменение климата открывает новые границы для более широкого использования земель в сельском хозяйстве на севере с таянием вечной мерзлоты, которое компенсирует засухи на юге. ”В России разные климатические зоны, и если Поволжье горит, Сибирь "растет", а если что-то случается на юге, Поволжье и центральные регионы компенсируют потери, - говорит Рогачев из Русагротранса. - Невозможно, чтобы во всех регионах одновременно происходили наводнения или они страдали от засухи”.

Россия также делает упор на экологически чистое производство продуктов питания и использование удобрений, не содержащих металлов или с низким содержанием металлов, поскольку покупатели все больше обращают внимание на экологичность товаров. По словам производителей и аналитиков, удобрения в России производятся из самых чистых минералов практически без содержания кадмия, что дает им дополнительные конкурентные преимущества.

Инвесторов, таких как Роджерс, а также местных бизнесменов привлекают перспективы российского сельского хозяйства из-за его масштабов, различных климатических зон, существующей инфраструктуры и возможностей повышения урожайности за счет технологического развития и более широкого использования удобрений. ”У России самый большой потенциал, у страны есть возможности”, - говорит Роджерс. - У Америки не появится больше земли. Удобрения у американских фермеров лезут из всех щелей. Производство полностью автоматизировано, и вряд ли здесь можно добиться еще большего прогресса. Канада тоже достигла пределов в сельском хозяйстве. А Аргентина не такая большая. В российском сельском хозяйстве полно возможностей для усовершенствования”.

Перспективы инвестиций не остались незамеченными и российскими миллиардерами, многие из которых теперь владеют землей и занимаются экспортом сельскохозяйственной продукции. Владимир Евтушенков, основной акционер инвестиционного холдинга АФК ”Система”, имеет долю в агрохолдинге ”Степь”, одном из крупнейших экспортеров зерна в стране, доля рынка которого составляет почти 3%.

Олег Дерипаска, когда-то самый богатый человек России, владеет одним из крупнейших агрохолдингов России - ”Кубанью”. Но Дерипаска в последнее время критически относится к сельскохозяйственному сектору, особенно из-за высоких процентных ставок для фермеров. Эксперты говорят, что России по-прежнему необходимо повышать эффективность производства, улучшать инфраструктуру и финансовые инструменты, чтобы стимулировать увеличение инвестиций, если она хочет реализовать свои амбиции.

Второй по величине кредитор страны, ВТБ, взял на себя задачу реформировать отрасль и стать крупнейшим игроком на рынке зерна. За последние несколько лет банк инвестировал в зерновой бизнес более $2 млрд за счет ряда громких приобретений, а затем продал половину этих активов российским инвесторам.

”Мы находимся в нижней части цепочки эффективности, - говорит Атанас Джумалиев, руководитель отдела глобальных сырьевых товаров ВТБ Капитал. - Рынок производных финансовых инструментов сельского хозяйства США составляет около триллиона долларов, и на нем больше игроков, в том числе финансовых инвесторов. Это позволило индустрии и технологиям развиваться. В России на создание такого рынка уйдут годы”.