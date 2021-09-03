Посольство Турции: антиковидные ограничения не затронут туристов из России

Ограничения, которые Турция вводит с 6 сентября для борьбы с пандемией коронавируса, не будут распространяться на туристов из России, проинформировали в посольстве республики в Москве.

"Иностранцы, которые прибывают на территорию Турецкой Республики с туристическими целями, под действие этих правил не подпадают", - приводит сообщение ТАСС.

Уточняется, что новые правила будут распространяться на иностранцев-резидентов, имеющих вид на жительство в Турции.