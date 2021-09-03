В Панджшере опровергли данные о потере районов

Силы сопротивления Афганистана в Панджшере опровергли информацию талибов (запрещенное в России движение) о том, что они захватили несколько районов и четыре КПП в провинции, сообщил ТАСС близкий к повстанцам источник.

Отмечается, что отряды талибов пытались прорваться в Панджшер с нескольких направлений, однако им ничего не удалось захватить.

"Талибы говорят неправду. Они хотят взять Панджшер с нескольких направлений, но им ничего не удается и не удастся захватить, будь то КПП или тем более район", - заявил источник.

Он также опроверг информацию о том, что панджшерские сопротивленцы потеряли 31 бойца. "Это тоже дезинформация, попытка запугать наш народ. Но им ничего не удастся", - добавил источник.

Ранее представитель талибов Забиулла Муджахид объявил о захвате нескольких районов в Панджшере и четырех КПП.