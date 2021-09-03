Татьяна Голикова: коллективный иммунитет к Covid-19 Россия выработает этой осенью

Около 80% россиян, то есть более 90 млн человек, должны вакцинироваться или переболеть коронавирусом для достижения коллективного иммунитета, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова выступая на марафоне "Новое знание".

По ее словам, в настоящее время в России порядка 45,4 млн человек привились хотя бы одним компонентом вакцины от коронавируса. Завершили вакцинацию уже 38,5 млн человек.

"Назвав цифру 45 с небольшим [млн человек, которые привились хотя бы одним компонентом вакцины от коронавируса], я не назвала цифру переболевших [ковидом] - она официально публикуется и каждый день меняется", - сказала она,

Далее она отметила, что согласно предварительным расчетам достижение коллективного иммунитета произойдет осенью. "Мы рассчитываем, что это будет осень. Сегодня количество вакцинированных людей в России - 45,4 млн человек, которые привились по одному разу, и 38,5 млн - это полностью привитых", - сказала Голикова.

Ранее сообщалось, что по данным оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, в России переболело коронавирусом более 6,9 млн человек.