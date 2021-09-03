Си Цзиньпин дал оценку отношениям России и Китая

Председатель Китая Си Цзиньпин в ходе видеообращения на открытии пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) оценил текущий уровень отношений между РФ и КНР.

"Китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху демонстрируют мощную динамику и огромный потенциал", - цитирует китайского лидера РИА Новости.

Напомним, ВЭФ проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.