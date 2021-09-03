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Гарибашвили получил "ковид-паспорт"

Гарибашвили получил &quot;ковид-паспорт&quot;

Дома юстиции и общественные центры Грузии выдали 25 тыс паспортов вакцинации, сообщает пресс-служба правительства этой страны.

В пятницу документ, подтверждающий полную вакцинацию от COVID-19, взяли глава правительства Ираклий Гарибашвили и министр юстиции Рати Брегадзе в Доме юстиции в Кутаиси.

Отмечается, что граждане Грузии, прошедшие полный курс вакцинации, могут оформить документы в филиалах Дома юстиции. Получить QR-код можно после прохождения полного курса вакцинации или однокомпонентным препаратом.

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Вестник Кавказа

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