Российский турист погиб в Абхазии

Житель Нижегородской области утонул во время отдыха в Гагре, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.

"Сотрудники МЧС ведут поиски жителя города Выкса Нижегородской области 48-летнего Градобоева Виталия Леонидовича, утонувшего накануне в акватории города Гагра", - сказано в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что работу спасателей осложняют плохие погодные условия в районе поисков.

Стоит добавить, что посольство России в республике призвало российских туристов воздержаться от плавания во время штормового предупреждения, а также в местах, где запрещено купание.