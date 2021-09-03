Российский турист погиб в Абхазии
Житель Нижегородской области утонул во время отдыха в Гагре, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.
"Сотрудники МЧС ведут поиски жителя города Выкса Нижегородской области 48-летнего Градобоева Виталия Леонидовича, утонувшего накануне в акватории города Гагра", - сказано в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что работу спасателей осложняют плохие погодные условия в районе поисков.
Стоит добавить, что посольство России в республике призвало российских туристов воздержаться от плавания во время штормового предупреждения, а также в местах, где запрещено купание.
Вестник Кавказа
в YouTubeПодписаться