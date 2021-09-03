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Российский турист погиб в Абхазии

Российский турист погиб в Абхазии

Житель Нижегородской области утонул во время отдыха в Гагре, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.

"Сотрудники МЧС ведут поиски жителя города Выкса Нижегородской области 48-летнего Градобоева Виталия Леонидовича, утонувшего накануне в акватории города Гагра", - сказано в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что работу спасателей осложняют плохие погодные условия в районе поисков.

Стоит добавить, что посольство России в республике призвало российских туристов воздержаться от плавания во время штормового предупреждения, а также в местах, где запрещено купание.

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Вестник Кавказа

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