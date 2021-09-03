Как правительство АДР поддерживало еврейские школы

С провозглашением 28 мая 1918 года независимости Азербайджана впервые в новой и новейшей истории страны появилась возможность свободного функционального развития азербайджанского языка. И одним из первых шагов национального правительства стало принятие и реализация комплекса мер, направленных на постепенное восстановление позиций и государственного статуса азербайджанского языка в основных сферах жизни общества. Неудивительно, что в правительственном воззвании от 17 июня 1918 года к народу Азербайджана говорилось: "Одной из ближайших задач правительства является национализация всех правительственных учреждений, суда и школы".

Следующим шагом на этом направлении стало принятие правительством 28 августа 1918 года постановления о национализации начальных и средних учебных заведений. Однако забота о государственном языке вовсе не означала игнорирование языковых потребностей и интересов национальных меньшинств. Наоборот, даже в национализированных начальных учебных заведениях обучение должно было вестись на родном языке учащихся, правда с обязательным преподаванием в качестве отдельного предмета азербайджанского языка. С другой стороны, не следует забывать, что стержневым элементом политики правительства Азербайджана был принцип национального равноправия. Как подчеркивалось в декларации правящей партии "Мусават", обнародованной в парламенте, "в Азербайджане не должно быть сынов и пасынков; армяне, русские, евреи, грузины, немцы, поляки и другие народы, оставаясь гражданами Азербайджанской Республики, должны пользоваться правами национально-культурной автономии". Далее отмечалось, что хотя "азербайджанцы составляют большинство населения страны, это не дает им никаких преимуществ перед остальными этническими группами, наоборот, этот факт накладывает на них дополнительную ответственность по поддержанию межэтнического согласия".

Примером тому стало толерантное и даже заботливое отношение национального правительства к функционировавшим в то время в Азербайджане еврейским школам. Так, 13 февраля 1919 года тогдашний министр народного просвещения Насиб-бек Усуббеков обращается в Кабинет министров с просьбой выделения субсидий еврейским школам Азербайджана. В докладной записке по этому поводу министр подчеркивал, что в связи с тяжелыми обстоятельствами военного времени, "четыре еврейские школы Баку, в которых в общей сложности обучается 700 еврейских детей, находятся в безвыходно критическом материальном положении" (ГААР. Ф. 84. Оп. 1. Д. 39. Л. 86).

Далее Усуббеков информирует правительство о том, что до сих пор "вся тяжесть по содержанию школ для еврейского народного образования падала на еврейскую общину. Средства составлялись из специальных сборов и благотворительных вечеров, устраиваемых ежегодно. Но в прошлом учебном году расходы по содержанию школы, в связи с прибавкой жалованья служащим по случаю дороговизны, значительно возросли. Между тем, ввиду понижения платежеспособности членов еврейской общины и невозможности устроить благотворительные вечера, значительно сократились".

В конце докладной записки Усуббеков предупреждает, что без материальной поддержки со стороны государства еврейские школы окажутся перед реальной угрозой полного закрытия. Поэтому, принимая во внимание судьбу 700 беднейших еврейских детей, теряющих возможность получить элементарное образование и около 20 еврейских учителей, он представляет на рассмотрение правительства "законопроект об отпуске из средств государственного казначейства в течение 1919 года Еврейскому Национальному Совету по десяти тысяч рублей в месяц на содержание еврейских школ".

И уже 10 марта 1919 года правительство Азербайджана принимает постановление об отпуске 25 тыс. руб. для единовременного субсидирования еврейских школ (ГААР. Ф. 51. Оп. 2. Д. 4. Л. 27). А 27 сентября того же года в дополнение к предыдущему постановлению выделяется еще 25 тыс. руб. для еврейских школ Баку. Одновременно правительство возлагает Бакинское городское самоуправление материальное обеспечение дальнейшего существования этих школ. (ГААР. Ф. 84. Оп. 1. Д. 23. Л. 212).

Наряду с финансированием еврейских школ, правительство Азербайджана также с особой щепетильностью относился к сохранению религии и традиций еврейского населения страны. Подтверждением тому является циркулярное письмо министра народного просвещения директорам государственных средних учебных заведений Баку о преподавании в учебных заведениях еврейского Закона Божия. В нем предлагалось "ввести во всех учебных заведениях города преподавание еврейского Закона Божия, как обязательного предмета для учащихся-иудеев с тем, чтобы означенный предмет преподавался в классах, в которых не менее 15 учеников-иудеев" (ГААР. Ф. 51. Оп. 1. Д. 33. Л. 276).

Примечательно, что в Бакинском университете, учрежденном правительством Азербайджана 1 сентября 1919 года, студенты-евреи занимали лидирующие позиции среди представителей других национальностей. Так, из 604 студентов историко-филологического факультета 208 являлись евреями (примерно треть), 156 – азербайджанцами, 140 – русскими. А из 409 студентов медицинского факультета 158 были евреями, 141 – азербайджанцами, 100 – армянами, 69 – русскими. (ГААР. Ф. 51. Оп. 1. Д. 4. Л. 83).

Вышеперечисленные факты лишний раз свидетельствуют о том, что принцип национального равенства был для правительства Азербайджана не просто декларацией, а программой действий.