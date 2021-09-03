Синоптики пообещали жителям Москвы "барическую пилу"

В пятницу, 3 сентября в Москве ожидается своеобразная "барическая пила". Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, сегодня показания барометров рухнут на самое барическое дно - до 733 мм ртутного столба. Синоптик подчеркнул, что это на 12 единиц ниже нормы.

Тишковец обратил внимание на то, что это скажется на метеозависимых людей. "Это как будто мы поднимемся на высоту 100-150 метров, из-за чего метеозависимые люди будут себя чувствовать дискомфортно, особенно учитывая то, что в ночь на субботу атмосферное давление вновь начнет стремительно расти - ожидается своеобразная барическая пила", - цитирует ведущего сотрудника "Фобос" РИА Новости.