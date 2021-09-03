В России выявили 18 856 новых случаев коронавируса

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили 18,8 тыс случаев заболевания.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 18 856 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 336 (7,1%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве - 1 633, в Петербурге – 1437, в Московской области – 681. В Ставропольском крае - 355, в Крыму - 258, в Краснодарском крае - 244, в Дагестане - 174, в Чечне - 104, в Кабардино-Балкарии - 79, Северной Осетии - 69, в Ингушетии - 67, в Адыгее - 56, в Карачаево-Черкесии - 46.

Суточный прирост составил 0,27%, общее число инфицированных достигло 6 975 174 человек.

Выписаны за сутки 18 690 пациентов, за все время – 6 236 738 человек.

Умерли за сутки 799 пациентов с коронавирусом, с начала пандемии – 185 611 человек.