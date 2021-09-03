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Нурмагомедов рассказал, чем Дагестан лучше Калифорнии

Нурмагомедов рассказал, чем Дагестан лучше Калифорнии

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов заявил, что намерен жить в Дагестане.

По его словам, он мог бы купить дом в Калифорнии или Дубае. "Но я живу в Дагестане, потому что родился там, потому что все мои родственники там, я очень люблю этот край. Где бы ни был, я всегда ищу свободную минуту, чтобы слетать в Дагестан", - цитирует спортсмена  "СЭ".

Ранее Нурмагомедов сетовал на бедность жителей Дагестана.

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