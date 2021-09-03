Гахария объявил о начале предвыборной кампании в Тбилиси

Бывший премьер-министр, а ныне кандидат в мэры Тбилиси Георгий Гахария официально начал предвыборную кампанию в столице.

Свою первую встречу с избирателями он провел в Исанском районе вместе с кандидатом в мажоритарные депутаты этого района от партии "Для Грузии" Татой Хведелиани.

Гахария сообщил избирателям, что Тбилиси для него много значит, поскольку в этом городе он родился, вырос и получил образование.

"О чем мы говорим, то и делаем. Мы не даем ложных обещаний людям, тем самым мы не оскорбляем ни себя, ни других. Если есть что-то, что не может быть сделано, мы так и скажем, что это не может быть сделано. Вы меня знаете – я допустил много ошибок, но я и много сделал. Что я говорил, то и делал, и я знал, чему служил", – приводит слова Гахария "Спутник-Грузия".

По словам экс-главы правительства, его партия участвует в выборах, чтобы дать гражданам возможность достойно жить и достойно содержать свою семью. Он добавил, что для реализации этих целей в политику должны прийти новые люди.

"В этой стране нет ничего важнее добросовестности и профессионализма. Мы годами ходим по одному и тому же кругу, мы устали смотреть на одни и те же лица – мы должны открыть молодым путь в политику", – добавил Гахария.