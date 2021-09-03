Самолет санавиации остался без двигателя под Алматы
Самолет санавиации авиакомпании East Wing вернулся в аэропорт вылета из-за отказавшего двигателя, информирует пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития.
Уточняется, что самолет выполнял санитарный рейс EWZ1149 на самолете типа Як-40 по маршруту Алматы=Семей.
После взлета экипаж сообщил об отказе левого двигателя и возврате на аэродром вылета, посадка прошла благополучно.
В то еже время глава авиакомпании East Wing Калел Умирсериков сообщил, что самолет был исправен, его проверили перед вылетом.
По факту будет проводиться расследование, передает Sputnik Казахстан.
Вестник Кавказа
в TelegramПодписаться