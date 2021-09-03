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Самолет санавиации остался без двигателя под Алматы

Самолет санавиации остался без двигателя под Алматы

Самолет санавиации авиакомпании East Wing вернулся в аэропорт вылета из-за отказавшего двигателя, информирует пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития.

Уточняется, что самолет выполнял санитарный рейс EWZ1149 на самолете типа Як-40 по маршруту Алматы=Семей.

После взлета экипаж сообщил об отказе левого двигателя и возврате на аэродром вылета, посадка прошла благополучно.

В то еже время глава авиакомпании East Wing Калел Умирсериков сообщил, что самолет был исправен, его проверили перед вылетом.

По факту  будет проводиться расследование, передает Sputnik Казахстан.

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Вестник Кавказа

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