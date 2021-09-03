В США оценили возможность смягчения санкций в отношении талибов

США не собираются смягчать санкции в отношении радикального движения "Талибан" (запрещено в России). Об этом заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

"Никто не должен считать, что мы в настоящее время рассматриваем смягчение санкций против "Талибана"*... Мы не снижали санкционного давления на лидеров талибов или значительных ограничений на их доступ к мировой финансовой системе", - цитирует ее РИА Новости.

Псаки также отметила, что решения о дальнейших действиях в этой сфере США будут принимать, исходя из действий "Талибана" и в координации с международным сообществом.

Напомним, 30 августа США завершили как эвакуацию гражданских лиц из Кабула, так и свою военную миссию в Афганистане. О решении свернуть операцию в этой стране президент США Джо Байден объявил в середине апреля 2021 года. После этого в Афганистане возобновились интенсивные бои между правительственными войсками и боевиками радикального движения "Талибан" (запрещено в России). 15 августа талибы окончательно установили контроль над Афганистаном, захватив практически без боя столицу Кабул. В связи со сложившейся ситуацией президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну.