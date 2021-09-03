Лукашенко оценил белорусский футбол одним словом

Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал нынешнее положение дел в белорусском футболе.

По его словам, тот уровень, который демонстрирует современный белорусский футбол, недопустим. "Смотреть на то убожество, которое сегодня демонстрирует футбол, недопустимо", - сказал он во время открытия детско-юношеского футбольного центра клуба "Динамо-Минск".

Сборная Белоруссии проиграла во втором матче подряд в квалификации чемпионата мира-2022: победив команду Эстонии (4:2) они потерпели крупное поражение от бельгийцев (0:8), а затем чехов (0:1).