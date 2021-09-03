В Нур-Султане начали закрываться инфекционные стационары

В Нур-Султане началось поэтапное закрытие ковидных стационаров в связи с уменьшением роста заболеваемости коронавирусом, сообщила исполняющая обязанности руководителя управления общественного здравоохранения Алия Рустемова.

По ее словам, буквально за последние были "закрыты три ковидных стационара на 370 коек – это городской центр психического здоровья, госпитали КНБ и другие два". На следующей неделе в зависимости от эпидемиологической ситуации инфекционные койки будут закрываться еще в двух больницах города, также отметила Рустемова.

Несмотря на это она подчеркнула, что несмотря на улучшение эпидситуации в городе, карантинные меры по-прежнему актуальны.