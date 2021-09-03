Зона ответственности российских миротворцев вновь обстреляла Шушу

Незаконные армянские вооруженные формирования подвергли ночью обстрелу подразделения армии Азербайджана в Шуше, сообщает пресс-служба Минобороны АР.

"3 сентября с 01:00 до 02:15 по местному времени незаконные армянские вооруженные отряды на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, подвергли интенсивному обстрелу позиции одного из наших подразделений в направлении города Шуша", - сказано в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что в результате бдительности военнослужащих армии Азербайджана и принятия незамедлительных действий противник понес потери.

Отмечается, что командование российских миротворцев и совместный российско-турецкий мониторинговый центр проинформированы о случившемся.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, армянская сторона последовательно и целенаправленно пытается дестабилизировать ситуацию, в том числе совершая провокации из зоны, контролируемой российскими миротворцами. "Подобные действия армянской стороны мы можем назвать ударом в спину России, сознательной провокацией с целью столкнуть азербайджанских и российских военных. Тактика Армении и подконтрольных ей армянских сепаратистов в регионе абсолютно ясна", - прежде всего сказал он.

"На мой взгляд, ожидается пресечение этой тактики. Для этого необходим механизм расследования провокаций, видимо, в формате совместной российско-азербайджанской группы, которая займется реагированием на эти инциденты. Делать это нужно, поскольку Армения постоянно будет провоцировать Азербайджан на ответный огонь. Мы видим нежелание Еревана проводить процесс делимитации и демаркации границ, ведь политически определение рубежей будет означать отсутствие препятствий для подписания мирного договора с Азербайджаном, предусматривающего взаимное признание территориальной целостности обеих стран. Силы реванша в Ереване по-прежнему надеются на реанимацию незаконного сепаратистского проекта в Карабахе", - обратил внимание Игорь Коротченко.

"К сожалению, придя в себя после военного разгрома и капитуляции, Армения сегодня полна решимости не мытьем так катаньем опять поставить на политическую повестку дня вопрос о "статусе" Нагорного Карабаха. Никакого статуса быть не может. Незаконное сепаратистское армянское образование не легитимно, оно противоречит всем нормам международного права, и это не более чем еще одна попытка покуситься на территориальную целостность Азербайджана. Нагорно-карабахский конфликт завершен победой ВС Азербайджана, Армения капитулировала – но теперь мы наблюдаем очень опасный период активизации сил реванша, которые пытаются создать вновь ситуацию военной напряженности через провокации", - указал главный редактор журнала "Национальная оборона".

"Азербайджану военные провокации не нужны – он восстанавливает освобожденные территории, ему чрезвычайно важно провести делимитацию и демаркацию границы как можно скорее и подписать мирный договор с Арменией. Армения этого не желает категорически. Главная задача сегодня армянской элиты и мирового армянского лобби – не дать угаснуть сепаратистскому проекту в Карабахе. Их мечта – прямое столкновение российских и азербайджанских военных. Я считаю, в данном случае надо проводить между Москвой и Баку военно-политические консультации высокого уровня, на которых принимать решение о создании совместной мониторинговой группы, которая занималась бы быстрым и эффективным разбором провокаций сепаратистов и наказанием провокаторов", - заключил Игорь Коротченко.