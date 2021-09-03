Голикова сравнила коронавирус с чумой
Новый тип коронавируса на сегодняшний день отнесена ко второй группе патогенности, куда также входят чума и Сибирская язва, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова на марафоне "Новое знание".
"Коронавирус сегодня отнесен ко второй группе патогенности. Для известных вам [этой группы] заболеваний - это чума, Сибирская язва", - сказала она.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила, что осенью возможен подъем заболеваемости коронавирусом COVID-19.
Вестник Кавказа
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