Голикова сравнила коронавирус с чумой

Новый тип коронавируса на сегодняшний день отнесена ко второй группе патогенности, куда также входят чума и Сибирская язва, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова на марафоне "Новое знание".

"Коронавирус сегодня отнесен ко второй группе патогенности. Для известных вам [этой группы] заболеваний - это чума, Сибирская язва", - сказала она.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила, что осенью возможен подъем заболеваемости коронавирусом COVID-19.