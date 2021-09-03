Кубань с начала года посетили свыше 12 млн туристов

Курорты Краснодарского края посетили более 12,4 млн туристов с начала текущего года, сообщает пресс-служба администрации региона.

За летний сезон поток туристов составил 8,9 млн человек, что в 1,5 выше, чем в прошлом году.

"С начала года к нам приехали 12 млн 430 тыс человек - это в 1,6 раз больше, чем летом прошлого года. Если же сравнивать с рекордным доковидным 2019-м, то разница - всего 2%. Видим, что большинство туристов выполнили все условия, которые мы вынуждены были ввести по рекомендации Роспотребнадзора, чтобы обеспечить безопасный отдых. Благодаря этому мы не получили резкого роста заболеваемости на курортах Кубани", – цитирует пресс-служба губернатора края Вениамина Кондратьева.

Отмечается, что лидерами числу принятых туристов стали Сочи (4,5 млн человек), Анапа (2,5 млн), Геленджик (2,3 млн), Туапсинский район (771 тыс), Новороссийск (448 тыс).