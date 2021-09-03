Кубань с начала года посетили свыше 12 млн туристов
Курорты Краснодарского края посетили более 12,4 млн туристов с начала текущего года, сообщает пресс-служба администрации региона.
За летний сезон поток туристов составил 8,9 млн человек, что в 1,5 выше, чем в прошлом году.
"С начала года к нам приехали 12 млн 430 тыс человек - это в 1,6 раз больше, чем летом прошлого года. Если же сравнивать с рекордным доковидным 2019-м, то разница - всего 2%. Видим, что большинство туристов выполнили все условия, которые мы вынуждены были ввести по рекомендации Роспотребнадзора, чтобы обеспечить безопасный отдых. Благодаря этому мы не получили резкого роста заболеваемости на курортах Кубани", – цитирует пресс-служба губернатора края Вениамина Кондратьева.
Отмечается, что лидерами числу принятых туристов стали Сочи (4,5 млн человек), Анапа (2,5 млн), Геленджик (2,3 млн), Туапсинский район (771 тыс), Новороссийск (448 тыс).
Вестник Кавказа
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