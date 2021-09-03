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Игроки сборной России пропустят матч с Кипром

Игроки сборной России пропустят матч с Кипром

Футболист "Краснодара" и сборной России Алексей Ионов не поможет национальной команде в игре с Кипром в рамках отборочного этапа ЧМ-2022. Об этом сообщает пресс-служба сборной.

Отмечается, что Ионов испытывает дискомфорт после встречи с хорватами. При этом полузащитник примет участие в подготовке к матчу с Мальтой, который состоится 7 сентября.

Стоит добавить, что игру против сборной Кипра пропустит и защитник ЦСКА Марио Фернандес, который получил травму колена.

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