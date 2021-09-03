Дагестан потрясло на 5,1

Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано утром в Дагестане, информирует республиканское управление ГУ МЧС. Данных о пострадавших нет.

"В 06:34 в 5 километрах от села Бежта, Бежтинский участок Республики Дагестан в сторону Республики Грузии, на глубине 20 километров зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 5,1, балльностью 4,4, классность 12,0", - говорится в сообщении.

Уточняется, что подземные толчки ощущались жителями Ахвахского, Ботлихского и Унцукульского районов республики.