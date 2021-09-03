Потолок воспламенился в школе Нур-Султана

Пожар произошел в школе-лицее № 54 по адресу Иманбаева, 4 района Байконыр в Нур-Султане, на первом этаже тлел потолочный утеплитель

Об этом информирует пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям. "Оперативно слаженными действиями пожарных пожар был полностью ликвидирован в течение 15 минут", – приводит сообщение столичного ДЧС Sputnik Казахстан.

Уточняется, что площадь возгорания составила восемь квадратных метров. Учащиеся и персонал были эвакуированы. Пострадавших нет.