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Потолок воспламенился в школе Нур-Султана

Потолок воспламенился в школе Нур-Султана

Пожар произошел в школе-лицее № 54 по адресу Иманбаева, 4 района Байконыр в Нур-Султане, на первом этаже  тлел потолочный утеплитель

Об этом информирует пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям. "Оперативно слаженными действиями пожарных пожар был полностью ликвидирован в течение 15 минут", – приводит сообщение столичного ДЧС Sputnik Казахстан.

Уточняется, что площадь возгорания составила восемь квадратных метров. Учащиеся и персонал были эвакуированы. Пострадавших нет.

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Вестник Кавказа

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