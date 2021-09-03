На Северном Кавказе за 5 лет ликвидировали 250 террористов

Объединенная группировка войск провела на Северном Кавказе более 4 тыс спецопераций за пять лет, в ходе которых были ликвидированы 250 боевиков и 29 баз их подготовки, сообщает Росгвардия.

В ведомстве отметили, что с 2016 по 2021 года было обнаружено 193 стоянки террористов и 517 схронов.

Подчеркивается, что в Росгвардия имеет интенсивный обмен опытом с антитеррористическими подразделениями других стран, в частности с Казахстаном, Белоруссией, Китаем, ОАЭ.

"Совместно с взаимодействующими органами регулярно проводятся учения антитеррористической направленности, отрабатывается применение подразделений и воинских частей при угрозе террористических актов в охраняемых ЗАТО и на важных государственных объектах", - сказано в сообщении.

Стоит добавить, что в День солидарности в борьбе с терроризмом Росгвардия проводит всероссийскую акцию "Вместе против террора".